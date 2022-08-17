因日圓走軟，以及受全球燃料價格上漲帶動，日本7月進口額創下歷史新高，導致貿易逆差擴大，這表示作為一個出口導向型的經濟，日本的貿易條件（Terms of trade,TOT）進一步惡化。

此外，稍早前公布的路透短觀報告（Reuters Tankan）指出日本8月企業信心有所改善，而另一項衡量企業資本支出的重要指標則在6月份反彈。

這些好壞不一的數據雖然意味著日本經濟仍具韌性，但由於該全球第三大經濟體仍難以擺脫這場大流行病帶來的衝擊，以及全球經濟前景黯淡，日本決策官員可能支持採取更多激勵措施。

農林中金綜合研究所（Norinchukin Research Institute）首席經濟學家Takeshi Minami表示，因全球都在收緊貨幣政策，之後日本的出口可能放緩，這可能削弱企業的投資意願。在全球經濟衰退的疑慮籠罩下，日本出口導向型的經濟將在今年晚些時候和明年初失去動能。

●7月貿易數據

日本財務省周三公布，7月出口年增19.0%，為連續第17個月實現增長，並超出經濟學家預期的年增18.2%，對美國的汽車外銷，以及對中國的晶片相關產品銷售是推動出口增長的主力。

受原油、煤炭和液化天然氣價格上漲帶動，日本7月進口年增47.2%，達到10.2兆億日圓（約760.6億美元），創下歷史新高。7月進口增長不僅超出市場預估的年增45.7%，也遠超出出口增長力道，使7月貿易逆差擴大到1.4368兆日圓。

數據顯示，與去年同期相比，日圓在7月貶值23.1%，推升了進口成本。

●機械訂單

日本6月新機械訂單月增0.9%，扭轉了5月的下跌，但仍不及經濟學家預估的月增1.3%。機械訂單是衡量日本企業資本支出的關鍵指標之一。

在4～6月季度，日本核心機械訂單季增8.1%，創下自2020年第四季以來最強勁的增長。惟報告指出，企業預期7～9月季度的核心機械訂單將下滑1.8%。

官員表示，儘管日企資本支出回溫，但仍面臨中國經濟放緩與新冠疫情死灰復燃等下行風險。

●路透短觀

根據路透短觀報告，日本8月製造業信心指數上升4點，為13點，未來三個月估將進一步升至15。

受惠於旅遊餐飲業解除新冠防疫限制，8月服務業指數從7月的14升至19，並估將持穩到11月。