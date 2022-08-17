財政部國際財政司公告，110年度稅務用途金融帳戶資訊(CRS)網路申報於今(111)年8月1日順利完成，依據財政部財政資訊中心統計，申報之金融機構計1801家，申報屬澳洲、日本或英國稅務居住者持有或控制之金融帳戶資料計14萬5186筆，帳戶餘額(存量)2兆963億元，收入金額(流量)1182億元。

財政部說明，上述帳戶筆數與相關金額資料，顯示我國與澳洲、日本及英國經貿投資關係往來密切，雙方進行稅務資訊交換合作具實質意義，可有效增進國際租稅透明。

與上(109)年度CRS申報資料比較，屬澳洲、日本或英國稅務居住者持有或控制之帳戶筆數成長11.26%，帳戶餘額成長15.97%，收入金額成長71.3%，均較上年度申報數增加。

財政部指出，今年因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，該部公告延長申報期間至8月1日，感謝金融機構配合如期完成申報。各地區國稅局將持續檢視申報資料(如稅務識別碼、出生日期、地址等資訊異常)，確認申報資料正確性，必要時輔導金融機構釐正，以提升資訊交換品質；今年9月我國將與澳洲、日本及英國進行CRS資訊自動交換。

財政部強調，國際間交換CRS資訊僅供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，不會將交換資訊直接用於課稅，依法誠實申報納稅義務人無須擔憂CRS資訊增加租稅負擔。