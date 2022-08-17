警方在現場查獲犯案用的手機及護照。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

33歲何男、31歲張女以及30歲葛男共3人，15日凌晨與他人爆發行車糾紛，對方報警後，警方前往租屋處逮人，卻發現屋內還有一名年輕女子，外觀明顯有傷、表情欲言又止，警方懷疑不對勁，查證後發現該名女子遭囚禁且準備透過人蛇集團被賣到泰國，專案小組追查後另將均28歲的共犯毋男、張男、陳男拘提，新竹地檢署檢察官認定6人涉人口販運等重嫌，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

何男、張女、葛男在新竹市東區不滿對方閃大燈等行為，於是雙方在道路上尬車，還持持棍棒、空氣槍砸車後逃逸。警方獲報後在當天前往3人住所搜索、拘提，意外發現現場還有一名年輕女子，神色慌張、欲言又止且外觀有明顯傷勢。警方查證後，女子坦承因積欠3人債務又還不出來，被綁到租屋處私刑拘禁，還準備把她賣到泰國工作。

專案小組警覺案情並不單純，就何男、張女、葛男另涉買賣人口罪嫌深入偵辦，追查到共犯毋男、張男、陳男。檢察官指揮警方將3人拘提到案，16日當天訊問涉案6人後，認其涉有人口販運防制法、刑法買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地院聲請羈押禁見何男等6人，全數准押禁見。

近期國人因求職遭騙，進而被送往柬埔寨、緬甸、泰國、寮國、杜拜等地從事勞動與報酬顯不相當之工作、性交易等人口販運行為，新竹地檢署呼籲國人求職時，對於高薪但不合常理的海外工作，務必謹慎小心，再三求證，以免受騙上當。