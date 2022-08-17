桃園西門國小學生們今年暑假選擇到南投一家長照中心，親身扮演小居服員照顧銀髮族長輩們，落實體驗「生命教育」。 （桃園西門國小陳宏嘉老師提供／李侑珊台北傳真）

在一般人的想像裡，長照中心可能就只是一個高齡者宜居的場域。然而，有一群國小的學生與老師，走入了長照中心，透過實際的服務體驗，建立與這些長者們的關係連結。

來自桃園西門國小的陳宏嘉老師說，這個活動其實是整年課程的其中一個活動，在之前的課程中，已經與長照中心的長輩們，有了初步的認識，在家長與學生的支持下，規畫暑假到南投長照中心進行小居服員體驗的課程，希望能夠透過這樣的課程活動，讓小學生能夠從「知道」變成「做到」。

長照中心負責人簡千翔則說，因為自己原本是從幼兒教育切入到長照領域，在把幼兒教育的課程融入到長照中心的服務時，發現長照中心的長者們，對於幼童能夠進入長照中心，與高齡長者建立如同「學伴」的關係時，對中心裡的長者們在身心方面都有所助益。所以當陳老師與他討論後，便同意讓這群孩子們進入中心進行課程。

這群小學生在中心裡，學習到在幫長者們服務前，都需要先口頭跟長者們打招呼，告訴長者們現在要替他們做什麼服務。另外，在進行服務時，要注意到個別長者的身體差異，比如量血壓時，就要注意有的長者可能某一側的手臂不適合量測。

另外在替長者們準備午餐時，也才了解中心準備的食物的型態會有固狀或泥狀，是為了因應長者們的吞嚥能力所致。在協助推輪椅時，孩子們才知道，幫長者推輪椅外出時，除了注意碰撞之外，更要注意長者的身體狀態，比如詢問是否需要飲水或溫度冷熱等。

來自花蓮的李政蒲主任則說，這個課程是透過遠距長期進行，當初的起心動念，除了台灣預期在2025進入超高齡社會外，他也認為能夠讓學生們接觸高齡與長照的議題，無論是在生命教育或者是世代傳承上，都是值得教育人關注並努力的。

參與的學生游子昕說，覺得阿公阿嬤都很友善，自己幫他們服務時，看到阿公阿嬤笑的時候，自己也會很開心。另兩位學生李佳穗與陳思銓則表示，印象最深刻的是陪阿公阿嬤玩桌遊時，阿公阿嬤們會跟他們小孩子一樣，會驚呼也會大笑，讓他們知道要如何與長輩們，互動。

長照中心的護士長黃湘羚與社工廖庭筠則表示，對於老幼共學一直都有心推動，因受到疫情的影響，之前中心處於不對外開放的狀態，因此就一直無法推行。然而她們也認為，推行老幼共學雖然對長照中心來說，並不是法定工作事項，但對於長照服務的「品質」來說，卻是有顯著提升的幫助。