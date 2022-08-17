藝人艾成驚傳墜樓 橫躺蘆洲捷運站出口無生命跡象

藝人艾成驚傳今上午墜樓身亡，老婆王瞳最近正在拍攝民視偶像劇《決勝的揮拍》，今天上午也在宜蘭拍戲，她乍接到電話時完全不知道發生什麼事，愣住後火速掛了電話說要先去了解一下，後來手機已沒有再接聽。目前艾成經紀公司鳳凰藝能及民視工作人員已先趕往蘆洲。鳳凰藝能表示：「很震驚很遺憾收到這樣的消息，艾成就像我們的家人，大家都無法接受這個事實，目前會先處理艾成後事，也誠懇請各界給王瞳空間。」並表示，事件的過程正會同警方進一步了解中。

40歲的艾成當年參加選秀節目《超級偶像》後進入演藝圈，和王瞳愛情長跑10年，曾經分合，兩人在2020年7月底登記結婚。上月28日，艾成還還在臉書發出與老婆王瞳一起慶祝結婚兩週年的甜蜜合照，寫著「謝謝大家的祝福，大家都要像我們這樣幸福喔」。

艾成4月底忍痛收掉艾叻沙西門町創始店，六月公開現身受訪時透露負債500萬，還因此壓力大到血壓突然飆至180、心跳120幾，「當晚我一手握著瞳瞳的手，一手摸著我的心臟，叫她不要睡，我跟她說妳睡了可能明天見不到我」。

當時艾成回想覺得自己快死了那一晚，「心裡想著不甘心，最捨不得狗狗和太太。債務還沒有解決」。被問生死關卡後是否對老婆更好？他說：「我已經對她好到無法突破自己，很難超越！」這件事之後，王瞳煮健康餐他都乖乖吃，也乖乖聽話休息、量血壓，「我乖乖的動作讓她安心許多，人就是這樣，不經過教訓不會這麼乖！」

快訊／艾成蘆洲墜樓掀過往愛恨情仇 深情守護王瞳無怨言

經常和艾成一起做公益的紀寶如，聽聞艾成死訊相當震驚，她接電話時仍在哽咽，表示目前還在聯絡艾成家人，自己實在說不出來，只有心痛地不斷說「 太意外了！太意外了⋯⋯」