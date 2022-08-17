台灣民意基金會昨（16）日公布最新民調，45.7％贊同總統蔡英文處理國家大事的方式、40.7％不贊同，贊同者雖比不贊同者多5個百分點，但其支持度相較上個月卻重挫7.3個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，20歲至24歲年輕支持者，對蔡英文的支持度下降最明顯，流失了近20個百分點。此消息引熱議，不少網友直呼「不意外」，認為若總統做得好，又怎會有那麼多年輕人搶著去柬埔寨打工？

游盈隆認為，蔡英文的8月聲望下滑7.3個百分點，其中20歲至24歲的年輕人，因不贊同蔡的重大政策出現改變，導致這群人在7月對蔡的支持度有73.5％，但8月變成只有53.7％支持蔡，流失了將近20個百分點。

游盈隆更指出，在不贊同蔡英文的部分，7月是26.7%、8月是38%，直接增加了逾12個百分點。

此消息引熱議，網友湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》留言：「不意外啦！年輕人再挺下去就真的笨了」、「台灣經濟如果真的20年最好，那些搶著去柬埔寨的年輕人是平行時空嗎」、「如果蔡英文總統真的做得好，又怎會有那麼多年輕人，寧願離鄉背井、冒著被騙風險，也要去柬埔寨打工」、「年輕人確實該醒悟了，別被民進黨視為禁臠」。