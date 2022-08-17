【互動直播室】艾成7樓墜落當場身亡！蘆洲捷運站旁警消急拉封鎖線

藝人艾成驚傳墜樓 橫躺蘆洲捷運站出口無生命跡象

40歲艾成今(17日)傳出驟逝，留下一堆謎團，過去他和王瞳愛情長跑10多年，2019年王瞳捲入和馬俊麟的不倫緋聞，當時艾成不離不棄，放話會和王瞳挺過難關，更坦言自己認定王瞳主因是過去他陷入低潮時曾壓力大到中邪自殘，靠著王瞳的陪伴才讓他挺過難關。

艾成早年以《超級偶像》的冠軍頭銜出道，2011年卻遭遇人生低谷，當時媒體報導，王瞳在日本工作，她的堂哥察覺艾成行為詭異，眼睛睜大、大吼大叫，有如中邪，教友陪伴都沒用，精神病院也不收，堂哥便撥電話給王瞳，請她跨海安慰男友，王瞳說：「我視訊叫他都不回，這是一段驚心動魄經歷，但是回頭一看，是這麼大的祝福，上帝是要管教他一些事情。」

艾成當時發文宣布喜訊。（圖／翻攝自艾成的異想世界臉書）

後來回憶這段往事，艾成坦言對王瞳和教會家人只有滿滿的感謝，幸好他們輪流排班的陪伴，才讓艾成走回正途，感覺沒有被拋棄，小倆口有著相同的信仰才能走出陰霾，因此後來當王瞳出事，艾成才始終表示不會放棄另一半，2020年兩人公開結婚喜訊時，艾成也感慨寫下：「也許有人會笑我很笨很傻，但從九年前在一起到我被鬼附，瞳瞳對我的不離不棄，遠大於我對她的付出。」

艾成當時說：「我最狂妄自傲的時候，在我最糟最不堪的時候，常人都束手無策，避之唯恐不及的情況下，瞳瞳無怨無悔的陪在我身邊」，並強調：「每個人都會經歷高山低谷，我自己也是，我們都是。但我們對彼此的愛，已經遠超越這些挑戰和艱難」，兩人是在深思熟慮後決定攜手走下半生，沒想到今突傳艾成先走一步，工作中的王瞳聽聞此事也是錯愕傻眼，心碎程度可想而知。

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