近期柬埔寨打工詐騙事件頻傳，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀今（17日）表示，對於藍委前往柬埔寨表示感謝，推估有2000多人無法掌握行蹤，警政署的資料為120人，政府會從預防、勸阻、救援、究辦等四大面向加強處理。至於台北市長柯文哲認為警政署長黃明昭到機場宣導「太好笑了！」陳歐珀則表示，引起國人及時關心，還是有其效果。

民進黨立法院黨今開輿情回應記者會，針對柬埔寨詐騙事件，陳歐珀表示，外交部去年就發現有國人赴柬埔寨打工受騙的零星個案，密切注意，今年5月成立柬埔寨緊急救援小組，此外，今年6月外交部也發出旅遊警示「紅色燈號」，再次呼籲國人前往柬埔寨應提防詐騙。

他說，相關事件層出不窮，包含自己在宜蘭縣的選區也有接獲民眾陳情，盼可以營救他們的小孩，政府在今年8月成立行政院級的專案小組，加強防堵詐騙事件及避免演變成器官摘除的恐怖事件。

陳歐珀強調，政府會從預防、勸阻、救援、究辦等四大面向加強處理。就各種管道加強宣導，針對資訊弱勢的民眾提供相關求職資訊；民眾出國時，相關機關在機場加強勸阻，包含警政署長黃明昭也親自到桃園機場，若沒有相關正確訊息，千萬不要貿然前往柬埔寨打工。

陳歐珀坦言，救援受困國人，確實遭遇很多困難，因與柬埔寨沒有外交關係，「國人遇難是叫天天不應，叫地地不靈！」與柬埔寨沒有邦交加上柬埔寨又跟中國友好，必須透過公私協力、民間團體共同合作，政府也積極建立窗口，希望救援方面能夠提出更有效的方式，此外，往往付了贖金造成更大的傷害，若沒有透過有力、正確管道，付贖金反而會助長勒索的行為。

陳歐珀表示，跨國詐騙都是裡應外合，國內也查獲有幫派涉入，政府要盡早處理；政府兩年編列1.28億元，若不夠必要時可動用第二預備金來營救國人。他強調，柬埔寨詐騙不分藍綠同聲譴責，目前推估有2000多人無法掌握行蹤，警政署的資料為120人，此外，柬埔寨詐騙事件與前無任所大使林佳龍的職務毫無關係，勿用政治來模糊焦點、消費受難者、胡亂牽拖，一起來幫忙營救，勿用政治口水造成政府營救困擾。

至於柯文哲認為警政署長黃明昭到機場宣導「太好笑了！」陳歐珀表示，警政署長當然不用個人24小時去勸阻，但可引起國人及時關心，有其效果，再者，因與柬埔寨沒有外交關係，但有不少台商在柬埔寨經商、工作，他也前往過柬埔寨幾次，盼柬埔寨不要對沒有邦交的國家造成不平等待遇，未來也可以考量建立辦事處的需求

陳歐珀最後表示，對於國民黨委員前往關心表示感謝，他們也了解一中在台灣行不通，營救國人也行不通，公私部門一起努力，在未受騙前及時攔阻，國內詐騙集團盡速究責。