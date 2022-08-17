藝人艾成驚傳墜樓 橫躺蘆洲捷運站出口無生命跡象

藝人艾成來台發展多年，與女星王瞳結婚後更將台灣當作自己第二個家，沒想到他在今（17）日稍早卻傳出在蘆洲捷運站的構共大樓墜樓身亡，讓不少人感到相當震驚。而他過去與老婆王瞳的感情糾葛也被一一挖出。

艾成與王瞳愛情長跑10年，感情看似相當穩定，但2019年卻爆出王瞳和已婚男星馬俊麟私下過從甚密風波，遭馬俊麟太太以「侵害配偶權」將王瞳告上法院，並求償400萬，讓兩人感情蒙上陰影，不過大器的艾成最後仍選擇原諒王瞳，並在2020年7月閃電登記結婚。

不過，王瞳在2021年時曾在直播上無預警的哽咽落淚，控訴艾成結婚後對於生活參與感太低，兩人完全沒有夫妻生活，感覺自己就像跟機器人結婚，讓外界相當擔心兩人的感情是否又出問題。後來，王瞳才在節目中才解釋，因艾成的個性木訥，生活也相當自律及規律，如同機器人按表操課，因此即使他每天都會在家裡幫忙打掃、做家務，但一切都規律到沒有任何變化。

加上艾成習慣了自己獨來獨往的感覺，因此婚後他也沒有太在意兩人的相處，令王瞳感覺自己被冷落，強調「他在疫情當中，心已經冷淡了」，更直呼自己就像跟機器人生活，她還曾在雙方結婚一周年時忍不住問艾成「我嫁給你有意義嗎？」因為王瞳認為女生並不需要那種很驚喜的東西，只要有把你放在心上的感覺就夠了；當時的主持人陳漢典也表示，女生真的不喜歡太公式化，意外引起不少共鳴。

如今艾成突然離世，他在兩天前曾發文留下耐人尋味的文字「愛是人世間最難的功課，也是最容易的功課，愛她吧，你就會得著永恆！」疑似訴說當時的心情，也令外界引起諸多猜測。

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