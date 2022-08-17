隔夜美股主要指數漲跌互見，周三香港恆生指數盤中小漲0.53%，為19936.03點。國企股(H股)漲0.56%，為6765.92點。

恆生科技股指數目前漲0.63%，美團勁揚4.1%，漲幅最大。其次為中芯國際漲2.4%。理想汽車跌2.2%，跌幅最大，其次為舜宇光學跌1.99%。

《上海證券報》報導，針對騰訊減持美團的傳聞，騰訊內部人士稱此消息不實，目前騰訊並無出售美團股份的計畫。

大陸地產股和物管股漲多回吐，碧桂園服務稍早前一度跌逾3%，目前跌1.3%。

創科上漲5%，稍早前一度漲7%，該公司最大的客戶家得寶（Home Depot）隔夜公布的業績優於預期。

電力股走高，華能漲逾3%、中國電力漲7.2%、華潤電力漲2.8%、大唐發電漲1.4%、龍源漲8%、中廣核新能源漲逾3%、大唐新能源漲逾7%。由於安徽、浙江、江蘇、四川等地用電吃緊，為確保民生用電，中國多地已實施工業限電措施。