林耕仁今天上午到東區深入鄰里掃街拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁17日針對民進黨市長參選人沈慧虹不承認提高敬老卡點數的政見是抄襲一事，特地提出蓋有「沈慧虹」官印的市府回函公文表示，要「考量財政、通盤評估」的簽署人就是沈慧虹，沒同意提案在前，抄提案當政見在後，諷刺說，這果然還是「要讓專業的來」。

林耕仁今天上午在市議員張祖琰、黃文政、議員參選人陳清智、張文興等人的陪同下，到東區深入鄰里掃街拜票。

林耕仁今早拿出今年6月17日以及6月20日兩份市府針對市議員陳慶齡提案提高敬老卡點數的回函說，當時市府稱要「通盤研議」此提案，公文上還蓋有「沈慧虹」官印，但兩個月後卻成為沈慧虹個人的選舉政見。

他說，陳慶齡在議會提案敬老卡點數提高至1200，市府當時表示要通盤評估，後面就沒下文了，沒想到兩個月後，就成為前副市長的選舉政見，還亂牽拖公共財，明明就是抄議員提案當政見還要硬拗。

林耕仁指出，沈慧虹作為前副市長，抄議員提案，不但代表市府為了個人「藏私」，可行的政策等到選舉才拿出來，更是不作為。這樣的參選人，要如何取信於民？最讓人覺得矛盾的是，市府回文要「考量財政、通盤評估」的簽署人還是沈慧虹，沒同意提案在前，抄提案當政見在後，「這種事果然還是要讓專業的來」。

此外，沈慧虹遭爆在公辦活動的遊覽車內拉票？林耕仁指出，只有特定參選人可以出現在公費活動上拉票，這就證明了「綠能其他人都不能」，濫用行政資源、玷汙民主選舉精神。

他表示，其實民進黨行政不中立的事情也不是一天兩天的事，就像沈慧虹把議員提案拿來當自己政見一樣，都是在利用政府資源和權勢，來為自己的選舉利益謀一已之私，這些新竹市民都會看在眼裡。