海盜內野手卡斯楚(Rodolfo Castro)最近成為聯盟話題人物，日前他在比賽撲壘時掉出手機，令人啼笑皆非的畫面引起外界熱議，除網友大肆嘲諷，大聯盟官方更在上周表示已介入調查，他恐怕觸及了聯盟禁止球員在球場、板凳區使用電子設備的規定，而今天懲處結果出爐，卡斯楚得接受罰款，然後還要禁賽1場。

卡斯楚上週在比賽中滑壘，從口袋滑出手機，他當下還完全不知情，直到三壘審默默指著地板他才恍然大悟，事後他解釋真的沒發現手機放在身上，但如此不專業行為受到非議，大聯盟更決定採取進一步調查。今天大聯盟給出判決，確定祭出罰款及禁賽1場，而雖然外界認為處罰有點輕，但卡斯楚則透露自己將上訴。

他再次強調自己是無心的，並沒有發現手機放在口袋裡，也想聽聽聯盟對此事件的說法。另外據《ESPN》報導，聯盟在事後有檢察卡斯楚的手機，確認他並未在比賽過程中使用，但仍決定給出懲處，不少高層也表示聯盟必須看重此事，才能對其他球員帶來警惕效果，畢竟當年太空人作弊案仍大大影響著世人。

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