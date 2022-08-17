近期股債呈現跌深反彈走勢，DWS認為，因市場仍然充滿不確定因素，成長前景不容太過樂觀，對股市續持審慎態度。
DWS全球投資總監Stefan Kreuzkamp表示，目前的變數包括通膨風險尚未減退，各國央行可能會繼續升息，此外，還有俄羅斯入侵烏克蘭所引發的政治不確定性等。市場受季節性因素影響，流動性偏低，預計波動性還是會非常大。該投資團隊對股票繼續抱持審慎態度，並不預期風險資產7月以來的升勢會在今年餘下時間延續。
Stefan Kreuzkamp說，股票是否具吸引力，就看企業是否有能力保護其利潤率，而且還能把上升的成本轉嫁給客戶，因此，選擇股票標的關鍵就看企業是否有抵禦通膨的能力。大多數美國和歐元區企業第二季的獲利成長超過了預期，但在未來持續面對價格壓力時，它們能否成功捍衛自己的利潤將有決定性的影響。在未來幾周和幾個月內，定價能力將成為幾乎所有行業的決定性標準。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。