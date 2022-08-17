今天（8月17日）大陸南方高溫仍在持續，尤其是川渝地區最高氣溫持續超過40℃，成為全大陸的高溫中心。

據大陸中央氣象台統計，16日，四川東部、重慶西部、湖北東南部、湖南北部、浙江中部等地最高氣溫40～43℃，重慶北碚44℃；四川、重慶、湖北、湖南、江西等地共28個大陸國家站氣溫突破歷史極值。

大陸中央氣象台今天（8月17日）繼續發佈高溫紅色預警，這是大陸中央氣象台連續第6天發佈高溫紅色預警，也是大陸中央氣象台連續第28天發佈高溫預警。

預計今日白天，陝西南部、安徽南部、湖北中南部、湖南、江西、浙江、上海西部、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東中北部等地最高氣溫將有35～39℃，其中，四川東部、重慶中西部、湖南中北部、江西中部、浙江西部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

大陸南方持續高溫的同時，未來三天大陸北方將迎明顯降雨。中央氣象台預計，17日至19日，青海東部、甘肅東部、寧夏、陝西北部、內蒙古中東部、山西中北部、京津冀地區以及遼寧南部、山東、黑龍江等地將有一次較強降水過程。

預計未來24小時，內蒙古中西部和東北部、黑龍江西北部、青海東北部、甘肅中部、寧夏、陝西北部、山西中北部、河北中部、浙江北部、安徽西部、雲南西部、華南南部和海南島等地部分地區有中到大雨，其中，內蒙古河套地區、陝西北部、山西北部、廣東西南部沿海等地部分地區有暴雨。明後兩天，強降雨區域將位於京津冀和東北地區。

大陸氣象專家提醒，本輪降雨過程與13日至15日降雨過程重疊，需高度關注災害放大效應。四川、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、山西、河北、北京等地注意防範局地強降雨可能導致的山洪、地質災害及城市內澇的不利影響，做好山區、旅遊景點、施工區域等地的災害監測和防禦，公眾也應盡量避免進入山區河谷等地質災害高風險地區。