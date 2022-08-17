大陸《環球時報》17日報導，美國總統拜登美東時間16日簽署《通膨削減法案》成法。美國有線電視新聞網（CNN）稱該法案生效後，將投入4300億美元用於氣候、清潔能源以及醫療保健領域，同時致力於在未來10年內創造約7400億美元的財政收入。同時，也被外界解讀為美國試圖「限制中國」的又一個舉措——有分析稱，該法案提出的電動汽車補貼規定等意圖將中國排除在供應鏈之外。

《環時》報導，不過，美國想要實現「限制中國」這一目標並不容易。有韓媒引述業界人士的話稱，中國半導體、電池材料等產品性價比高，而且在全球經濟放緩和地緣政治衝突的大背景下，改變貿易結構並不容易。中國專家認為，美國通過產業政策的形式對中國具體產業的打壓未來可能會常態化，而此次《通膨削減法案》的通過並簽署再次說明，雖然美國一直強調全球化、自由貿易，但是近年來它實際是在進行「逆全球化」。

不少分析認為，這項法案有「針對中國」的意味。綜合美媒報導，該法案為電動汽車的購買者提供新的補貼，但同時加入新的條件，比如汽車必須在北美製造，其電池中至少有40％的金屬原料和礦物（例如鋰和鈷）要在美國或者與美國簽署自由貿易協定的國家開採、提煉。「換句話說，不是在中國」，民主黨籍眾議員萊文15日撰文稱，該法案「明確阻止了」支持中國的投資。有分析稱，這是美國繼《晶片和科學法》後在高科技及未來有發展潛力的產業上對中國進行的又一次圍堵，它試圖將中國排除在供應鏈之外，並以美國為中心重組全球供應鏈。

《環時》報導，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強說，在鋰電池製造等領域，中國占有全球領先地位，因此《通膨削減法案》的潛台詞確實是「限制中國」。《通膨削減法》可能帶來的一個長期影響是，中國鋰電池製造企業向外遷移的規模可能增加，而這會增加中企的成本。

《環時》報導，除了在電動車及電池方面「限制中國」，中國（深圳）綜合開發研究院新能源與低碳發展研究中心副主任韋福雷表示，美國這項法案的相關內容也有明顯打壓中國太陽能產業的意圖。不過他認為，美國打壓的目的難以實現。中國太陽能產業最早是原材料、技術、市場「三頭在外」，但在歐美反傾銷後，國內市場逐漸開放，中國的太陽能產業已形成優勢，占據全球領先地位的行業企業幾乎都來自中國，加上國內有著巨大市場，中國太陽能產業能得到足夠的支撐。韋福雷還提到，太陽能產業對於原材料、成本控制等要求比較高，而美國在成本上對於產業鏈並不是很有吸引力。

林伯強指出，美國的《通膨削減法》對全球應對氣候變化來說是一種阻礙，因為「應對氣候變化的時間緊迫，相關產業應該通過全球化資源配置，讓最具有成本優勢的國家和地區製造和生產，而美國正在反其道而行之」。林伯強同時說，這一法案的名字是「通膨削減」，但其實際效果只會增加本國消費者成本。