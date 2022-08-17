福興(9924)進入傳統旺季，法人看好2022年第3季營收年增將逼近1成，在台幣貶值有利之下，營業利益可望大幅成長，獲利可望更上一層樓，2022年全年度整體獲利將恢復成長的趨勢。

福興主要產品為商用重型門鎖、家用輕型門鎖、關門器、電子鎖、天地鉸鏈、防火門鎖、模具製造、衛浴產品等。北美市場佔福興營收比重62~65%，歐洲佔營收比重10~15%。

目前全球受通膨因素干擾，終端消費力道縮減，不過，福興主要客戶在北美零售庫存水準仍在相對安全水準，第一大客戶訂單仍穩，第二與第三大客戶，福興將致力提升客戶滲透率，且搭配客戶門鎖持續成長，有助福興生產鎖與關門器訂單。法人預期，福興2022年營收可望微幅成長，另外，在台幣貶值，原料成本呈現先上後下趨勢，有利毛利率表現將優於2021年，稅後盈餘年增可望超過3成以上。

展望2023年，在第一大客戶訂單微幅成長，加上積極切入北美地區中小型客戶供應鏈，2023年將開始小幅貢獻出貨，福興2023年營收及獲利將維持成長不變。