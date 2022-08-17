捷運五泰輕軌連接板橋的泰板輕軌路廊，經交通部確認，將走板橋浮洲路線，新北市長侯友宜今表示，五泰輕軌延伸板橋，可連線新莊輔大站、台鐵浮洲站並在板橋亞東醫院轉乘，並接上萬大中和線的莒光站，串起三重、蘆洲、五股、泰山與板橋等新北市中心的重要路線，新北將全力推動。捷運局表示，目前路廊確定，年底可行性評估期末報告核定後，就會推動綜合規畫。

捷運局長李政安今專案報告指出，新北推動三環六線，2020年完成淡海輕軌第一期、新北環狀線營運通車，加上今年底將通車的安坑輕軌，四年三線完成，新北境內增加26公里26座車站，達成93公里78座車站具體成果，今年7月已有4612萬人次搭乘。

李政安說，今年2月21日國發會建議行政院核定的五泰輕軌，新北市將延伸推動泰板輕軌至板橋，昨日交通部確認泰版輕軌路廊，將從泰山連接新莊、板橋浮洲地區，全長10.4公里，共計有12座車站，希望朝2030願景努力完成。

李政安也說，今年底將完工通車的安坑輕軌，自環狀線十四張站銜接的安坑輕軌十四張(K9)站至雙城(K1)站，全長7.5公里，將帶動221公頃開發區，形成區域翻轉，透過「跟著螢火蟲去旅行」的安坑輕軌公共藝術，一同進入山城環境，搭乘輕軌前往陽光運動公園、二叭子植物園、車子路荷花及沿線周邊各景點或美食聚落，享受新型態的觀光美食。

侯友宜說，捷運三環六線2030年願景，新北市境內將達成139公里及121座車站，每十萬市民享有3座車站，與東京、首爾齊平，新北野積極推動汐東捷運與基隆捷運共機廠，共站及系統共用、延伸三鶯線至桃園八德段與桃園綠線串接，待行政院核定的五泰輕軌，將延伸推動泰板輕軌至板橋，這些新契機將形成串接基隆、台北、新北及桃園的三環六線延伸的捷運路網。