NCC於6月底公布《數位中介服務法》草案以來，各界質疑聲浪不斷。國民黨智庫國政基金會今天召開座談會，針對《數位中介服務法》草案的內容提出評析與建議。政大法學院副教授廖元豪指出，該法通過後可能導致網民批評政府不行，但是可以批評影視明星，而這也是中國大陸的現狀，不希望台灣未來也如此。

廖元豪說，《數位中介服務法》會引起很多人的關心，主要還是因為涉及「言論自由」。放眼全世界，網路平台基本上是絕大部分人的發聲管道，尤其是在做各種公共事務評論的時候，最大的場域就是在網路上，因此這個場域自由度非常重要。

他說，《數位中介服務法》千萬不能讓大家覺得談政治會比談論其他事情還可怕，一但有這層疑慮，當網民發現批評執政黨會被下架，可是批判影視明星不會有事，那之後大家就只會去批判影視明星，而這就是中國大陸的現狀，影視明星常常莫名其妙就被鬥臭。「我不希望台灣變成這樣，好的言論自由環境是要批判公共事務，尤其政策法令更要去談。」

世新大學廣播電視電影學系副教授何吉森則指出，《數位中介服務法》草案出爐的時候，連數位發展部都還沒正式成立，NCC到底以沒有跟數發部、公平會、經濟部智財局、司法院等相關機關認真討論過？

何吉森認為，這部法應該要少一點內容管制的部分，多一點包括分潤資訊的揭露、演算法的濫用等經濟管制部分，建議NCC先退回跟相關部會重談。

國民黨立委李德維也說，《數位中介服務法》草案的內容主要都在談內容管制，對經濟內容著墨不多，不希望這部法律變數位的《黨產條例》，而規劃25億元設立的財團法人專責機構更不能變成數位的黨產會。

國民黨立委吳怡玎也表示，NCC委員至少還要經過立法院投票，可是《數位中介服務法》通過後成立的專責機構，卻是連立法委員都管不到。這部法千瘡百孔，可能對於言論自由造成重大影響，還是希望能朝向業者自律的方向，這才是符合台灣環境的做法。