台中市沙鹿區「沙轆觀音亭」長年來香火鼎盛，廟方17日在網路上Po出廟內的監視器畫面，強調信眾參拜後不拿回的供品可結緣，但有1名男子常來拿走結緣品；廟方希望優先留給弱勢族群，以後廟內供品、結緣品會放在外面鐵櫃上，供需要者取用。警方表示，廟方提供給需要的信眾，並無行竊問題。

沙轆觀音亭今天在臉書Po文說，「這位先生你不好好去工作，好腳好手，一直在沙轆觀音亭供桌拿結緣供品，之前還大言不慚說，放在供桌就是給人拿去吃的，真的很無言」。

廟方指出，信眾來參拜後，不拿回的供品可供結緣，是「觀音心、菩薩情」；善信大德的善循環，以後結緣品將放在外面鐵櫃上，供需要的信眾取用。

網友們認為，信眾到坊間廟宇參拜後留下供品，主要是提供給真正需要的民眾來拿取食用，期望發揮如「及時雨」的效用；但信眾愛心如遭遊手好閒民眾所取用，反而會養成不良的習慣。

清水警分局表示，因廟方表明供品供人取用，並無行竊問題，且警方未接獲廟方或信眾報案。