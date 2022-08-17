桂綸鎂是佛系司機，乘客可在她車上吃吃喝喝。（國際富豪汽車提供）

金馬影后桂綸鎂連續3年代言Volvo XC40，新廣告於16日登場，再次邀請到金馬導演鍾孟宏操刀、金馬影后桂綸鎂擔綱演出，並挑選林強曾獲金馬獎最佳電影配樂的歌曲〈單純的人〉作為本片的音樂搭配，集結三金打造「最真一面路上見」形象影片，透過桂綸鎂自駕引領觀眾感受沿途的風光景緻，並在每1個畫面中傳遞與自我對話的情緒。

在談到第二次與鍾孟宏合作廣告拍攝，桂綸鎂表示：「真的是太榮幸了！鍾導一剛開始介紹這次影片主題是環台1圈，透過作品展現，人生旅途上不斷相遇、尋找與發現自我的片段，以及與沿途人文景緻相會的美麗跟溫暖，當下覺得很有意思也非常吸引我，拍攝的過程就像是展開獨自的小旅行，沿途欣賞風景、吹海風、在日月潭體驗破曉的日出，最特別的是我和拍攝團隊一起見證的超級月亮。」

而當被問及平時最喜歡駕車到哪出遊？桂綸鎂回應：「離開熟悉的地方前往1個新的目的地，這個移動的過程對我來說就是一種探索自我跟重新認識自己的過程。自己平常很喜歡到北海岸，不過因為這次的拍攝，有機會經過台11線，也感受到台灣其實還有很多公路海岸線真的都很美也非常令人驚艷、難忘，有時間一定要再開車去感受。」

在平常沒有拍戲時，桂綸鎂喜歡開車出遊，如果載朋友一起，也被認為是佛系司機，對於乘坐在車上的朋友不會有嚴苛的規定和禁忌，可以允許大夥在車上吃東西放鬆，「大家放鬆自在就好，如果不小心真的車子髒了再去清潔美容就好。」問她很多女星可以利用停紅燈時間1分鐘快速補妝，不知桂綸鎂有沒有這樣的經驗？她笑說：「私下自己都是素顏所以沒有開車補妝的機會。」