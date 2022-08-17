台南破獲製毒工廠 主嫌床墊下藏6000萬元現金

台南破獲製毒工廠 主嫌床墊下藏6000萬元現金

台南市檢警昨天在學甲區破獲一處安非他命工廠，當場逮捕從事製毒的莊姓男子，檢警並在莊嫌的床墊下起出現金6000萬元，令人咋舌，現場也起獲10公斤的安非他命成品，與俗稱「喵喵」的三級毒品成品231克，檢警認為其背後有龐大販毒集團，全案正擴大偵辦，檢方今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

台南市警六分局日前接獲線報，得知莊姓男子在學甲區一處民宅從事製毒工廠，報請台南地檢署檢察官於16日凌晨指揮南市警局第六、第一分局等分局警力，荷槍實彈搜索該製毒工廠，起獲製毒裝設相關機器，發現工廠內有二、三級毒品成品及半成品，內部設備一應俱全，宛如一座化學工廠。

專案小組搜索，從現場扣得第二級毒品甲基安非他命成品約10公斤、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（喵喵）毛重約231公克、疑似液態半成品2大桶（約10公斤），以及原料感冒藥錠毛重約425公克、紅磷、碘、鈀金、鹽酸、食鹽、活性碳等關鍵化學品。

同時，現場也查扣不銹鋼鍋、冰箱、脫水機、濾網、濾紙、陶瓷漏斗等過濾器材、圓底燒瓶、高速爐及瓦斯桶等加熱設備、電風扇、酸鹼試紙、防毒面具等以及疑似販毒所得100萬元。

最令專案小組訝異的是，前往莊男的大內住處搜索時，居然從莊的床墊底下夾層起獲疑似販毒所得6000萬元，床墊下鋪了滿滿現金，數量十分驚人。莊男到案後，坦承上網自學製造毒品，但對原料、毒品銷售管道、鉅額現金來源均有所保留。

經檢察官訊問後，將莊嫌依涉犯違反毒品危害防制條例，製毒犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，檢察官仍持續指揮承辦警方深入追查毒品流向，擴大追查有無其他共犯。

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