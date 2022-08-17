紐西蘭央行周三宣布升息50個基點（2碼），為該央行連續第7次升息，此決議符合市場普遍預期。值得注意的是，紐西蘭央行預告未來幾個月將採取更加「鷹派」的緊縮政策，以抑制居高不下的通膨。

紐西蘭央行釋出未來將進一步升息的「鷹派」基調，帶動紐元和互換利率（Swap Rate）走高。

周三該央行如市場預期將其官方現金利率（OCR）調升50個基點，至3.0%，創下2015年9月以來最高的利率水準。尤其重要的是，該央行現在預期到明年初OCR利率將升至4.0%，高於之前預估的3.7%。

央行聲明表示，持續以能夠維持物價穩定和實現就業最大化的步伐收緊貨幣環境，仍是合宜之舉。

紐西蘭央行亦將其預期的現金利率最高值提高至4.1%，並預估這樣的利率將一直持續到2024年。

澳盛銀行經濟學家表示，紐西蘭央行的整體政策基調偏向鷹派，通膨仍然是焦點所在。

市場立即做出反應，3月銀行票據期貨下跌13個基點，為95.76。兩年期互換利率上揚6個基點，至3.97%，創下3周新高。紐西蘭元上漲0.4%，報0.6360美元。