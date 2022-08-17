基隆市水情吃緊，中正、信義區多處高地社區有缺水問題。市長林右昌表示，蔡英文總統已指示經濟部水利署、國防部支援，目前正研擬設置海水淡化設施，17日2單位已派員在基隆勘查適合場地，增加供水來源。

林右昌今日上午前往信義區公所訪視基層，會議前先針對缺水問題向各里長說明現況。他指出，中正區缺水問題大致上已得到緩解，而信義區部分高地仍輪流供水，包括美的世界、麗景江山等社區，前天開始已緊急和自來水公司協調，盡全力將水柱到社區，並持續監測缺水狀況，市府會全力透過緊急調度，緩解民眾困擾。

他說，蔡英文總統、行政院很關心基隆缺水問題，已指示經濟部水利署、國防部勘查海水淡化設施設置場地，今日相關人員已在本市尋找適合地點，將提供另一種供水來源，現況不能只光靠老天爺下雨，若有盡一步結果將會對外說明。

至於民眾、民意代表昨提出，在不影響備戰情況下，使用「國軍野戰淨水車」，援助當前水情困境。對此，林右昌說明，該設施屬於野戰淨水，沒有辦法增加水源。

林右昌進一步指出，現在已傳出好消息，氣象團隊預測，今天至後天有午後雷陣雨機會，只要能降在雙溪、貢寮地區對水情有幫助，另8月底鋒面會到，降雨機會更大，他提及，這段時間會比較辛苦，希望大家共體時艱，也提醒水情尚未解除警報，在有水時盡量先儲水備用，並節約用水。