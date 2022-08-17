最新實價揭露，北市大直豪宅「西華富邦」34樓戶，於7月成交總價3.23億元、每坪216萬元，買家為橋外資「虹光大江」，其負責人為印尼紡織大王宋良浩家族第三代接班人宋大江，加上之前家族持有的17樓兩戶、24樓一戶，宋家累積已至少購買「西華富邦」4戶。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，西華富邦是台北最高豪宅大樓，樓高42層，高樓層具水岸景觀，加上五星級飯店物管，讓許多家族企業型買家指名選購，而且其中不乏多戶持有。

雖然國際經濟房市政策仍充滿變化性，不過對於高資產族而言，這些外在因素僅限於參考，不動產購置主要還是依照自身需求為優先考量，包括整體資產布局，家族置產規劃，事業人脈拓展等等，尤其豪宅購買首重地緣性，因熟悉區域或認定特定社區，也求方便管理，就常見持續加購的偏好。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年上半年北市前三高摩天豪宅交易狀況，「西華富邦」有4筆交易，今年目前最高單價為38樓的233萬元；「華固天鑄」有1筆交易，今年最高單價為6樓的142.7萬元；「和平大苑」則有4筆交易，最高單價是27樓的173.3萬元。

張旭嵐表示，「和平大苑」和「華固天鑄」皆38層，這些台北市指標性高樓豪宅，高樓層戶的景觀視野佳，瞭望台北市景觀，頗有居高臨下，坐擁整個城市的優越感，且高樓層隱密性高，因此頗吸引高資產族收購集郵，不過也因此高低樓層價差大，「和平大苑」和「華固天鑄」分別最多差105萬元和97萬元。但差距最大的還是「西華富邦」，最高單價和最低單價一坪最多差157萬元，以小坪數來計，一戶就可差到近兩億元。