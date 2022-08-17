教育部今天修正發布「專科以上學校教師資格審定辦法」，精進大專校院教師審查相關程序，並明定5種多元升等管道，以滿足各類教師職涯晉升路徑。

教育部自2006年起推動大學自審教師資格，現今已有9成以上教師資格審查案件係由學校自行辦理，又因應大學角色及功能轉變，教師具研究、教學、產學合作等各種專長，各類教師升等需求日增，這次修法主要是完善學校自審機制及強化多元升等管道。

教育部表示，此次修法改善學校全面自審後校內章則不備之處，並透過明列各類升等管道，保障各類教師升等權益，以及鬆綁相關審查程序及送審著作規定，要求編制外專任教師比照編制內教師送審教師資格等，除使大學辦理資格審查程序與時俱進，並更完備整體教師職涯晉級。

教育部表示，這次修法將推動多元升等，明定5種多元升等管道，提供教師以學術、技術研發、教學實踐、創作展演、體育競賽等各專業領域升等管道，學校應配合修正校內章則，以滿足各類教師職涯晉升路徑。

教育部也全面檢視各類教師權益，包含刪除空中大學兼任教師任教須達2學分之特別規定、統一保障教師起資自起聘當月起計不受學校審查作業延宕影響、編制外專任教師應比照編制內教師送審教師資格等，使校內各類教師權利義務趨於一致，整體提升教師權益。

教育部指出，這次強化教師升等審查程序公平公正，明定學校審查程序不得低階高審、教評會應遵循公正保密方式選任外審名單、簡化自審案件二級外審為一級外審，新增外審疑義型態、釐清方式及剔除並加送專家學者審查方式，以維持學校審查程序之公正合宜。

教育部審查作業取消成績換算機制，簡化審查程序。同時，放寬送審著作規定，送審人因外審成績未獲通過時，放寬代表作得再次以代表作提出申請，但送審著作應有增替一件以上，以鼓勵教師積極升等。此外，針對違反送審教師資格案件新增彈性處理機制，在特定條件下得免予撤銷教師資格，以衡平教師權責。