不少人愛養寵物，一名女網友表示，在台鐵彰化田中站發現，一名男子坐在月台的椅子候車，腳邊竟有兩隻巨大螃蟹，疑似為帝王蟹，但沒有使用寵物牽繩，她愣了一會說，「不管你的寵物是什麼，都給我來一份」，照片引發網友討論，有人笑稱「那是他的寶可夢啦！」

原PO昨（16）日於臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片指出，2個月前搭乘台鐵區間車，列車停靠在彰化田中站時，她往窗外看，發現月台上一名身穿軍綠色上衣男子，坐在椅子上候車，仔細一看腳邊及椅子旁各有一隻巨大的螃蟹，疑似為帝王蟹。

原PO發現月台上一名身穿軍綠色上衣男子，腳邊及椅子旁各有一隻巨大的螃蟹，疑似為帝王蟹。（圖／翻攝自路上觀察學院）

原PO表示，男子身邊還有一個大型紙箱，懷疑裡面裝的都是帝王蟹，她說當下看到時，帝王蟹沒有使用任何「寵物牽繩」，她傻眼地說，「不管你的寵物是什麼，都給我來一份」。

圖文曝光，網友也愣住，紛紛搞笑留言，「那是他的寶可夢啦」、「乍看之下好像蜘蛛」、「居然沒有牽繩」、「動森現實版嗎？」、「帝王蟹感覺熟了」、「直接變在地美食了啦」、「根本是宵夜文」、「想吃蟹了」、「先生！你的食物跑掉了」。