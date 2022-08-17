藝人艾成驚傳墜樓 橫躺蘆洲捷運站出口無生命跡象

王瞳、艾成挺愛情長跑9年修成正果，兩人結婚後仍有相處上的摩擦，曾在節目上自曝兩人的相處情況，王瞳問他：「嫁給你有意義嗎？」，艾成自認都乖乖的，公式化的生活曾王瞳直呼受不了。

在今年3月夫妻兩曾一起上過由吳宗憲主持的《綜藝大熱門》，兩人提到相識的起因是一起錄製《新兵進行曲》，兩人都是代班角色，艾成看見心事重重的王瞳拿了一把木吉他自彈自唱，擄獲王瞳的心，之後就相約看咖啡，兩人直諫認識交往，就這樣相伴10年。

艾成與王瞳相愛多年。(圖/艾成臉書、王瞳IG)

不過兩人的婚姻還是有需要磨合的地方，兩人個性不同，王瞳喜歡陪伴，艾成需要獨處，結婚一年後，王瞳傷心地問道：「你覺得我嫁給你有意義嗎？」艾成自認為每天做家事、都乖乖的，王瞳則心疼他像機器人一般的生活。

兩人還一起合演了小短劇《機器人的愛情故事》，艾成飾演一個木頭暖男，像個機器人一樣每天按表操課，王瞳得受不了喊道：陪伴有這麼難嗎，隨後艾成唱了一首《標準情人》表達自己的心意，王瞳才破涕為笑，之後兩人一起合唱《練習愛情》，兩人和好如初。溫馨又感人的劇情讓網友紛紛表示「艾成是個好男人」、「每個人對於愛情的想法都不一樣」、「相愛容易相處難」、「真男人」