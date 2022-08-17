左起：陳品元醫師、詹益聖副院長、賴旗俊院長、黃澤宏醫師、于鍾傑醫師。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

新冠肺炎本土疫情去年5月首次爆發，基隆長庚醫院以當年5～7月收治的93名確診者進行分組研究，發現接受西醫治療者的死亡率、痊癒率為40％、60％，而同時接受中西醫整合治療者，則分別降至61.5％、41％。

基隆長庚醫院中醫科主治醫師黃澤宏表示，2019年底全球各地遭受新冠肺炎肆虐，感染者因肺部功能受損、免疫系統失調，嚴重時甚至引發劇烈的發炎反應，即醫學上所說的「細胞激素風暴」，導致致命的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。

急性呼吸窘迫症候群屬於較嚴重的肺部傷害，可能在感染後72小時內出現急性肺水腫症狀，並在隨後的2~5天出現瀰漫性肺泡損傷，造成呼吸急促、全身無力、低血壓、發紺、乾咳、發燒、神智錯亂等，恐危及生命。

去年本土疫情爆發後，65歲的某女子在6月15日至基隆長庚醫院急診就醫，同日安排住院，Ct值為16.1，6月17日起病情加重，院方馬上給予瑞德西韋治療，但隔日就因呼吸衰竭入住加護病房，短短3天，肺部的損傷已相當嚴重，影像檢查是白白的一片。女子因肺部持續惡化，使用免疫抑制劑搭配中醫的清冠一號、清燥救肺湯，22日移除呼吸器，23日順利轉出加護病房，數日後出院。

另有1名62歲男子，去年5月底染疫後血氧濃度掉到90％，使用高流量氧氣、抗生素治療後仍持續發燒、食慾不振，後來使用了瑞德西韋，同時由中醫介入，提供古代瘟疫時使用的老藥「中藥黃耆複方YQ1」，病情逐漸好轉，7月中旬已順利出院。

基隆長庚醫院團隊針對去年5～7月共93位重症患者進行分組研究，其中29位施以中西醫整合治療，對照組的64人則以西醫常規治療。研究結果顯示，同時接受中西醫整合治療的患者，死亡率為15.4％、痊癒率為84.6％，而對照組則分別為40％和60％，顯示中西醫整合治療模式是相當有潛力的治療方向。

黃澤宏表示，研究人員在基礎研究及動物實驗發現，傳統中藥配方可以逆轉新型肺炎感染特徵，降低發炎反應並阻止細胞因素風暴的發生，進而抑制ARDS的產生。很多研究證實，小分子核糖核酸的表現跟病毒的感染有關，而中醫老藥「中藥黃耆複方YQ1」可藉由調控小分子核糖核酸來抑制病毒複製，促進巨噬細胞的抗病毒作用，並同時控制細胞內氧化壓力，調節細胞激素風暴。

另外，隨著疫情逐漸趨緩、民眾疫苗接種普及，染疫後出現急性呼吸窘迫症候群的病患減少，但卻有不少人在確診後，仍出現疲勞感、呼吸困難、睡眠障礙等長新冠症狀。林口長庚醫院呼吸道疾病科主治醫師張克威說，過去像是嚴重流感，也會在康復後出現虛弱、咳嗽等，只因新冠患者多，才會有長新冠一詞。長新冠最常見的是倦怠、咳嗽、喘、憂鬱、嗅味覺喪失等，去年曾有1名感染者，住過加護病房，染疫後吃東西都沒有味道，手腳也麻痺，到今年初仍如此，但症狀已漸漸好轉。

據張克威觀察，Omicron疫情發生後，整合門診6月收案數最多，1天會碰上10人，現已減少。對於BA.5與長新冠的走向，他表示，新冠肺炎已輕症化，似乎BA.5重症率會高一點，但不會非常高，要先看急性期表現才能研判。

黃澤宏表示，目前對於感染後造成長新冠症狀的機轉仍不明確，有研究亦懷疑與細胞激素暴所導致的肺部傷害有關，中西醫整合治療模式將成為今後重要的治療手段，提供病患改善的希望。長庚醫院擁有豐沛的中醫資源與專業，將持續進行相關研究，追蹤觀察臨床療效，期對長新冠後遺症的治療提供心力。