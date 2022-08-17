近期柬埔寨打工詐騙事件頻傳，民進黨立委何志偉今（17日）表示，「台灣是科技大國，不該只有人工舉牌！」除了在機場舉牌之外，行政院可以有更多的做法，因為「只是舉牌，真的沒有用」，如今已是「國安危機」的層級，在各種層面的考量下，盼政府要有更多的作為，讓國人同胞可以安心。

何志偉透過臉書表示，根據外交部的資訊，駐胡志明市辦事處專案小組僅有5、6位成員，要怎麼透過這麼少的人力，救援台灣已經在東南亞多國打工遭囚禁的國人。相較之下，光是今年的上半年，台灣就有將近6000人飛往柬埔寨。

另根據航空公司的資料，飛柬埔寨的班機載客率維持在約6、7成，每班機搭載約130人，是載客率穩定的航線，近乎可以說是班班爆滿為主。他認為，不能夠只靠外交部，因為就人力來說根本不足，當務之急是要盡可能將受困海外的國人救援回台。

何志偉建議，行政院應組織跨部會小組，鏈結起各部會的溝通、協調，加速救援在海外因打工遭囚的國人；外交部原本就有「旅外救助指南（Travel Emergency Guidance）」APP，應該更加強化，並且追蹤高風險族群，包括若是僅購買單程機票、領新護照的人，應該透過APP安全回報，避免危機、風險。

他強調，「科技辦案」也要啟動，過去的行政院科技會報辦公室將會併入新成立的國科會，政府應該要運用科技力，強化包括許多民眾到東南亞國家，是否有組織性、集團性介入，對於民眾的出國，要有更進一步的科技掌握度，保護國人的安全。

此外，政府也應有人力與當地台商、跨國NGO組織聯絡，真實了解當地的狀況，並且加速救援國人的速度。像是有人力銀行業者也主動關閉高風險國家企業徵才資訊，政府應該要進一步了解狀況，並與人力銀行業者保持聯繫。

何志偉強調，已經是「國安危機」的層級，在各種層面的考量下，同時身為外交及國防委員會的執政黨立委，要進一步呼籲，期盼政府要有更多的作為，讓國人同胞可以安心。