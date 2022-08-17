男星艾成今（17日）早上10時許傳出墜樓意外，現場已無生命跡象，詳細原因仍需警方調查釐清。艾成出意外消息讓人震驚，許多網友都到他臉書悼念，而艾成3天前才開直播唱歌，表情深情而投入，未料卻是最後直播，不過艾成上周卻發文喊：「我不要了 我要過生活」，當時就有粉絲擔心問「怎麼了？」

艾成常在臉書分享正向文章，不過他近日對人生感觸頗深，接連發文：「愛是人世間最難的功課，也是最容易的功課，愛她吧，你就會得著永恆！」還感嘆人生如夢，「人生就像一夢，真真假假永遠分不清，但若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上！」

艾成上周五（12日）則發文：「追了半輩子的夢，差一點失去了一輩子的人生，大家覺得值得嗎？我不要了，我要過生活」，文章感受到他的心情糾結，一句「我要過生活」似乎對做了很大的決定，當時就有粉絲擔心問「怎麼了？」、「怎麼這麼感慨萬千」，但艾成沒有回覆。

艾成臉書全文。（圖／取材自艾成的異想世界臉書）

不過，愛唱歌的艾成周日晚才開直播唱歌，演唱《忘情水》、《回家的路》多首金曲，一唱就是51分鐘，表情深情而投入，未料卻是艾成最後直播，目前艾成經紀公司鳳凰藝已抵達意外現場，並在臉書曬出全黑圖，寫下：「悼念 艾成」。

艾成周日晚才開直播唱歌，演唱《忘情水》、《回家的路》多首金曲。（圖／取材自艾成的異想世界臉書）

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