藝人艾成驚傳墜樓 橫躺蘆洲捷運站出口無生命跡象

選秀節目《超級偶像》出身的男星艾成，今天(8/17)驚傳自蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場身亡，享年40歲，死訊震驚外界，艾成與王瞳交往10年，挺過風雨並在2000年7月結婚，婚後老婆王瞳曾淚訴彷彿嫁給一個機器人、木頭，艾成聞言一度情緒低落，星友張芸京透露曾聽他說過：「如果我現在死了也沒關係」，麻木反應讓親友們不禁擔心。

小倆口感情經歷震盪，艾成仍堅定與王瞳步入婚姻，不料婚後王瞳曾在直播中淚訴自己宛如是跟一個機器人、木頭結婚，吐露對婚姻的種種不滿，艾成聽了也難掩消沉，他更在YouTube頻道《耶一同進城》的影片中，被老婆跟好友檢討參與度不足，聽了王瞳的抱怨後，他低頭不語，坦言自己失去了感覺，其友張芸京表示曾看過艾成麻木的樣子，他甚至說過人生無趣，「如果我現在死了也沒關係」，張芸京聽了這番話，也不禁擔憂。

張芸京擔心艾成的麻木，表示若一個人對許多事感到麻木，對生活沒有感動，其實很恐怖，盼望艾成能改變自己，學著將情緒表達出來，並享受生活，王瞳則覺得老公該試著擺脫自卑，「他有很多的自卑在裡面」，解釋艾成覺得自己無論什麼事情都做不好、幫不上忙，但王瞳覺得先別管做不做得好，重要的是「參與」。

艾成聽了好友跟老婆的建議，表示其實這些年也不是都沒感受，回想起當年被鬼附身的40天，爸媽飛來台灣看他，身旁也有教會朋友陪著，他還跟爸媽一起吃了饅頭、一起走路，雖然就短短幾分鐘，但路上有陽光照撫，讓艾成感受到幸福跟感動，他也表示自己需要的是多多「接觸人」，不過當時礙於疫情，他至少2個月沒辦法出門工作，導致走不出來，又回到自閉的生活。