鹽酥雞又香又美味，很少有人能抵擋的了鹽酥雞的魅力，但近年物價上漲，現在到鹽酥雞攤隨便夾一夾，價格都是百元起跳，讓不少小資族都大嘆吃不起，已成奢侈美食。日前就有網友發文表示，說他出門準備要買鹹酥雞，卻發現口袋只有100元，因此好奇網友們只有100塊的話會怎麼點，貼文一出，意外引起熱烈討論，一票網友都推「這4物」。

近日一名網友在PTT的Gossiping板上以「鹹酥雞只能買100怎麼買？」為題發文，他表示自己出門買鹽酥雞，卻發現口袋只有100元，讓他不知道該如何點比較好，因此他便發文求救網友，好奇大家會怎麼點，「如果身上只有100塊的話，到鹹酥雞攤會點哪些東西呢？」

原PO出門買鹽酥雞口袋卻只有100元。(圖/翻攝自PTT)

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，有一部分網友就吐槽，「只能買九層塔而已吧」、「回家再拿400，沒500元塞牙縫都不夠」、「現在100還真的很少」、「100塊回鍋油，全部味道都有」、「用100塊搭計程車回家拿1000。」，大多都認為100塊根本不吃不飽。

網友狂推鹽酥雞攤「最俗4物」。(示意圖／達志影像)

另外，有一票網友狂推夾「最俗4物」豆干、米血、銀絲卷、甜不辣，這四樣都是鹽酥攤比較便宜的品項，應該不會超出預算，而且可以吃很飽；還有一堆all in派表示，「歐印豆干保證吃到飽」、「all in 甜不辣」、「銀絲卷吃很飽」、「歐印銀絲卷，但吃起來會很乾」、「All in米血」、「ALL IN 米血，或是all in銀絲卷。」