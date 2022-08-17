【旅奇傳媒/編輯部整理】金門尚義機場「金門形象館」配合八月中秋瘋博狀元餅換展，打造充滿科技感博餅和歡樂氣氛的主題情境「博到月球趣」，除提供旅客拍照、打卡，更可以憑機票體驗擲骰子博餅試手氣，有機會博得高粱酒好禮。同場加映金門牛肉乾特展，舉辦牛肉乾人氣票選活動，投票即享牛肉乾隨口包，好康連連。

▲太空梭博餅機，遊客按鈕啟動骰子漂浮滾動，讓博餅充滿科技感。 圖：金門縣政府觀光處城市行銷科／提供

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，金門形象館的中秋博狀元餅主題情境展，以別具創意的「博到月球趣」，打造太空時代氛圍的中秋博餅，金門觀光大使水獺「阿特」以超萌太空人造型乘坐太空梭亮相，讓遊客乘坐阿特太空梭，一起航向月球。登陸月球後，還可以和嫦娥造型的「阿特」玩超大太空梭博餅機，遊客按鈕啟動骰子漂浮滾動，依骰子總點數，從「月餅籤詩櫃」拿取屬於自己的中秋祝福籤詩，討個大吉大利。

▲小朋友著古服開心博餅。 圖：金門縣政府觀光處城市行銷科／提供

遊客入境金門時，持來機票到金門形象館，與展區中的裝置藝術或體驗古服後拍照，上傳社群即可獲紀念品1份，並獲博餅體驗1次，彩品有金門高粱酒、文創花磚杯墊、麵線、牛肉乾、貢糖等。整體活動讓旅客在機場停留的片刻，就能充分體驗金門中秋博餅的年度民俗活動。

此外，金門高粱酒遠近馳名，製酒過程產生的副產品「酒糟」作為牛隻的穀物飼料，也使金門牛肉多了獨特的酒糟風味，受到消費者喜愛，金門形象館同場加映「金門牛肉乾特展」，有多家知名廠商參展，同時舉辦牛肉乾人氣票選大賽，完成投票即可領取牛肉乾隨口包，而且若支持的品牌獲得票選冠軍，還有機會獲得伴手禮福袋，將於活動結束後，在「樂遊金門」Facebook公布票選結果及得獎名單。

▲金門牛肉乾特展，舉辦牛肉乾人氣票選活動，投票即享牛肉乾隨口包。 圖：金門縣政府觀光處城市行銷科／提供

金門形象館博餅特展，從即日起到9月30日，每日活動體驗時間為9:00-17:00，實際活動規則以現場公告為準，多項活動好禮數量有限，送完為止。2022金門中秋博狀元餅自即日起至9/10舉辦，系列活動有店家博餅、消費博汽車、機場迎賓博好彩、線上博餅拿好禮、鄉鎮博餅賽(8/27舉辦)、金門鱟劇團表演(9/4-9/10，每天19：00-20：00表演)，詳細請上「2022金門中秋博狀元餅」活動官網查詢。

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