【旅奇傳媒/編輯部整理】馬管處於8月14日在北海遊憩區啟動玩騎津沙單車慢遊小旅行活動，現場參加者由馬祖觀光產業聯盟主陳書建率當地各觀光協會代表與主辦單位馬管處張富生秘書於鳴笛聲中，奮力往津沙進行慢遊小旅行活動，自南竿遊客中心一路沿濱海步道至鐵堡、津沙，沿路欣賞海景外，並於津沙聚落進行生態榕園導覽及黃金餃DIY體驗。

▲「跳島自行車慢遊集點」活動，集滿3點就可兌換馬祖特製景點紀念幣。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

活動搭配主題活動－「微光馬祖嘉年華」精采系列，持續展現馬祖魅力，其中馬祖食客饗宴，特別提供100份馬祖涼品地瓜餃特色小點心給遊客品嘗；另推廣當地馬祖話教學小學堂、雜耍魔術秀、親子泡泡秀、東方戲法、社區活力舞蹈秀等舞台演出和特色手作防蚊包體驗等，吸引眾多遊客民眾深度體驗道地馬祖旅遊與美食風情。此外，縣府文化處邀台北愛樂少年弦樂團在南竿北海坑道快閃演出，吸引許多遊客和鄉親前往欣賞。

馬管處配合交通部觀光局推展綠色永續-多元自行車旅遊活動，並於去年開始提供自行車免費借用服務，遊客可於南竿、北竿、莒光遊客中心借用，以慢遊島內的幽靜步道，放慢速度、駐足停留，進行生態旅遊及環保樂活旅遊，或有驚豔等您發現。

▲台北愛樂少年弦樂團在南竿北海坑道快閃演出。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

另外，「2022馬祖旅遊趣系列活動」－「跳島自行車慢遊集點」活動辦理中，有興趣的遊客只要於馬祖指定集章點位掃描QR碼，集滿3點就可以兌換馬祖特製景點紀念幣，數量有限，所剩不多，動作要快；另有「發現馬祖之美攝影比賽」，徵件時間至9月30日止，總獎金高達10.5萬元，歡迎各路英雄好漢投件。

相關資訊：

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）