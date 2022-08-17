【旅奇傳媒/編輯部報導】北海岸擁有山野、濱海、地質、農村、漁村等多元風貌，格外適合一日慢旅，透過實地探訪親履耳熟能詳的景點之外的新發現，愛上北海岸的人文與地理，以及純樸的好風光！

▲DIY體驗～用自製道具動手削地瓜簽，做成美味點心。 圖：旅奇週刊／提供

農情岩海：穿梭漁村．濱海奇岩．濕地梯田之北海岸生態巡禮

設計概念為走進梯田職人教室，深度體驗農村生活，感受職人海上放牧日常、探險最美戶外地質教室，探秘人魚的經歷，發現心濕地，感受台灣旅遊獨特的人文風情。

遊程規劃以3種生態＋3種方式＋3種角度，三生三式進入台灣最豐富的生態旅遊。台灣最美的「岩」、「海」、 「農」，藉由這3種生態元素為主軸規劃此行程，透過「生態講師導覽」、「當地職人分享」、「參團夥伴實作」3種方式發現北北基不一樣的自然生態之美，除了景點的特色之外，3種角度「餐」、 「宿」、「行」讓參與夥伴從不同面向感受生態，深度體會生態旅遊的意義與價值。

巨人階梯×一粒米的故事 梯田職人教室深度走進農村生活

擁有200多甲水梯田的雞母嶺，為淡蘭古道重要聚落之一。運用山裡既有自然資源，整理修復附近的古道及埤塘，融入里山環境教育，讓旅人體驗雞母嶺山村文化與人文風情，感受這山林田野的古樸美麗。還能跟著農人的腳步逛菜園，「每個人摘一粒嚐看看」，水冬瓜、刺波、龍葵這些野果都是大自然孕育的零嘴。

一階階的水梯田則是塊畫布，秋冬時分，藍天白雲倒映在清澈的水鏡裡；春來插秧後，稻株整齊排列成棋盤稻田；盛夏隨風擺動金黃稻穗，等待農人收割。

▲「鮮物本舖」可體驗並品嚐新鮮的炙燒九孔。 圖：旅奇週刊／提供

▲「鮮物本舖」的餵養九孔體驗。 圖：旅奇週刊／提供

參見鮑大人×海上牧場 職人海上放牧日常

在海上牧場，可以體會一日漁民與傳統捕撈的樂趣，加上現捕漁獲交織的鮮美、嚐一口最鮮的海產滋味。交由職人帶領參與者了解海上放牧故事的點點滴滴，探尋隱藏在職人與這片打海之間的情誼。

九孔養殖體驗則可感受最接地氣的東北角，在返鄉青農解說下，深入了解東北角九孔如何從產地到餐桌，並品嚐保證最新鮮的炙燒九孔。來到貢寮，沒吃九孔，至少也要親自餵一次九孔！九孔以海中的龍鬚菜或海帶為食，將龍鬚菜或海帶絞碎後，經由水管輸送到養殖場上方平均噴灑到海中，躲在海裡的九孔就能吃到。為了將餌料噴灑得夠遠，餵食水管的衝力相當強，沒有經驗的人很難站得穩，是養殖場限定的獨特體驗！

▲在「和平島」可體驗海女做石花菜捲的日常。 圖：旅奇週刊／提供

真正的雞籠嶼×失落沙洲 最美戶外地質教室探險

因長期風化侵蝕與浪濤衝擊，海岸邊形成了蕈狀石、豆腐岩、海蝕平台等奇特地質地貌，宛如一座雕刻美術館；行程帶領旅客一起來尋找豬頭岩、人面獅身、海豹、彈塗魚、海兔以及位在秘境阿拉寶灣的金剛、法老、鱷魚淚、黑鳶、花豹等奇 岩造型。 潮間帶是人類最容易接觸海洋的地方，是陸地和海洋的交會帶，有著豐富的資源，是海洋生命的育嬰床。

當地居民靠海吃海，利用著這片大海，每逢春夏季節，隨著不同季節和氣溫變化生長的海藻，將潮間帶染上不同面貌。跟者海女職人的腳步，一同下潮間帶享受採集的樂趣，並與夥伴共同親自完成石花凍的創意料理，聆聽海女與自然相伴的故事，從「心」認識 這片海洋。

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