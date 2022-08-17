烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）16日接受媒體採訪中談到，西方有幾個國家正在等待基輔投降，並認為當這種情況發生時，他們所面臨的種種問題就會立刻得到解決。

據《今日俄羅斯》（Russian Today）16日報導，庫列巴表示「在與其他國家的外交部長交談時，我經常被問到：你們會堅持多久？ 而不是詢問我們還能採取哪些措施，來幫助我們儘可能在最短的時間內擊敗普丁。」這些問題表明，「每個人都在等待我們倒下，等待他們的問題自行消失。」

烏外長接著談到，一些西方國家準備接受烏克蘭在烏俄戰爭中投降，並且割讓一些領土，而基輔當局一再堅持表示它永遠不會同意這一點。

上週，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）排除了烏軍敗北的可能性，並表示，基輔將在西方武器的幫助下，作戰「直到最後一個俄軍公民離開烏克蘭領土」，他說，無論付出多大大的代價，這些武器都將會持續運入該國。

波多利雅科還表示，由於澤倫斯基總統「不允許背後進行任何此類談判，因此沒有人會試圖以犧牲烏克蘭為代價與俄羅斯談判休戰。」

澤倫斯基一再譴責一些西方國家堅持和平解決衝突，而不考慮基輔的利益，並在6月份表示「每個人都想推動我們取得某種結果，這對我們來說絕對不可取」，同時追求自己（西方國家）的經濟和政治利益。「疲勞正在增長，他們希望自身能得到某種結果。 而我們也需要一個結果。」

與此同時，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）預測，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突最終將以談判解決而結束，但他堅持認為基輔必須繼續獲得西方的軍事支援，以改善其談判地位。