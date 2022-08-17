中鋼(2002)公布9月內銷盤價，主要鋼品價格每公噸調降新台幣1000~1200元，價格下跌幅度在預測區間的下緣。今年下半年鋼價若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現。短期鋼鐵價格持續下跌，業者的利差縮小並可能有庫存跌價損失的壓力出現，維持相關鋼鐵個股中立的投資建議。

雖然外資轉賣超，但內資仍連續買超，中鋼周三走高，盤中站上29.4元之除息後新高度，突破5日線，帶領鋼鐵族群向上。

中鋼為抵禦低價進口鋼品衝擊國內鋼市穩定及加速庫存去化、提升下游接單競爭力策略目標下，本次九月份盤價續採「順勢、合宜、多元」的一貫訂價原則，中鋼9月內銷盤價，主要大宗鋼品熱軋鋼板、熱軋鋼捲一般料、軋延料每公噸調降新台幣1000元，冷軋鋼捲調降1200元。電磁鋼捲每公噸調降1200元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調降1000元，對應市況變化調降(每公噸1000~1200元)，整體價格下跌幅度在預測區間的下緣。中鋼認為，期能貼近市況有效消弭市場預期心理，攜手客戶一起突破當前困境，並掌握九月份行情落底轉折拐點，以迎接第四季傳統旺季需求啟動之契機。

中鋼執行副總黃建智也針對此次降價表示，主要是為了促進庫存流動、抵禦低價進口、協助出口競爭力，以消弭市場低迷情緒，靜待第四季鋼市返回常軌。

法人認為，目前鐵礦砂價格約在每公噸105美元左右，近半個月呈現低檔整理格局，原料價格的低迷是鋼價偏低的主要原因之一。雖然歐美及東南亞鋼廠出現鋼價反彈上漲，大陸鋼價也由跌轉向持平整理，而中鋼盤價仍以下跌1000元開出，主要考量目前仍有低價鋼品銷往台灣並達到庫存去化目標。對中鋼目前的盤價持續下跌正向看待，下半年鋼價若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現。法人認為，第四季鋼市可望穩中趨堅。

中鋼第2季獲利100.84億元，年減35.8%，每股稅後盈餘0.65元；上半年獲利208.55億元，年減15.7%，每股稅後盈餘1.35元。中鋼7月營收為391.57億元，月減12.48%、年減6.51%，主因為銷量減少、價格小降；前7月營收為2880.44億元，年增12.88%。