新北市八里區昨(17)日晚間驚傳冰箱藏屍案，有名國中少女在上課時向老師透露「奶奶被冰在冰箱」，起疑的老師通報社會局及教育局，警方昨晚前往少女家中查看，才發現奶奶遺體已經冰在冰箱裡長達5年之久，少女父親也涉及詐領國家補助，目前接受警方調查中；據了解，少女父親有家暴紀錄，也與親戚幾乎沒有來往。

這名國中少女在學校上課時，在談話間向老師坦言「奶奶被冰在冰箱」，老師一聽察覺不對，隨即通報教育局及社會局，社會局再接著通報警方，16日晚間警方便抵達少女家中查訪，果然在陽台的一台冰箱內發現少女奶奶、蔣姓女子的遺體。

該台冰箱是直立式，蔣女身穿類似袈裟的衣物呈V字形放置在冰箱下層的冷藏區，蔣女的遺體完整，沒有外傷跡象，屍身已發黑並且「木乃伊化」。

而蔣女的兒子、女學生之父66歲男子目前無業，他供稱蔣女在2017年出院後，便將她接回家中照顧，但不久後便離世，享壽87歲，然而因家中經濟困難因此無法下葬，只能放入冰箱直到今日。

據了解，少女父親有過兩段婚姻，與前妻育有3名兒子，現任妻子則在大陸，兩人育有1名女兒；大兒子表示，父親過去由於長期家暴，再加上當時在大陸經商失敗，所以與媽媽(前妻)在多年前就離婚了，與另外2名兄弟也幾乎沒有聯繫，跟其他親戚也鮮有聯繫。

大兒子說，2年前從親戚口中聽說奶奶已過世、且辦過海葬的消息，雖然對這說法起疑，但因為無法聯繫上父親，因此也無從查證，現在最重要的是妥善處理奶奶的後事，並確保妹妹能有好的照顧。

警方指出，初步排除蔣女有他殺的嫌疑，但由於少女父親疑似透過奶奶詐領相關補助的行為，目前已依偽造文書法辦，而後續是否涉及棄屍等相關罪證，也將請示檢察官進行後續的究責。

警方表示，鑑識人員仍在進行採證，之後也會請檢察官進行相驗，是否有相關隱情，警方也會持續釐清。