桓達上半年獲利、前七月營收，雙雙改寫同期新高。桓達16日法說會宣布，目前在手訂單能見度從疫情前1～1.5個月延長至2個多月，今年營收及獲利成長可期。法人也預估，桓達今年營收、獲利挑戰歷史新高，17日下跌0.1元而以91.0元開出，目前股價呈現躺平未動狀態。

桓達第二季EPS為2.26元、上半年合併營收達6.32億元、EPS高達3.64元，前七月合併營收攀升7.77億元，年增幅15.90％。

桓達表示，桓達大陸上海廠配合當地政府防疫，4月起停工近2個月，上海廠雖採閉環生產，但貨出不去，也無法拜訪客戶，上海6月1日解封後，出貨才逐漸恢復，致使桓達前七月大陸市場營收年減20％，8～12月會積極找回流失客戶，設法彌平封城所造成的衰退，大陸市場今年營收力拚維持去年水準。

桓達表示，美國及台灣兩市場、海外經銷商是桓達第三季營運成長的主要動能，其中上半年美國市場年增幅150％，成長幅度最大，主因是國際油價大漲，競爭對手也因成本上漲而調漲報價，交期又延長，頁岩油系統商客戶增加對桓達採購感測器及流量計，前七月出貨1.7億元，目前在手訂單1.8億元，大多集中在第三、四季出貨，約有2、3千萬元訂單會在明年第一季出貨。

桓達指出，桓達上半年德國市場營收持平、德國與美國訂單持穩，德國上半年獲利較去年同期成長、主因是高毛利產品銷售增加，加上電動車鋰電池，高壓充電安全保護系統及HVT產品系列訂單動能強。

桓達指稱，海外經銷商又以歐洲船舶產業成長力道強勁，東南亞水處理及飼料產業需求旺。上半年台灣市場年成長10％，半導體業下半年還會再成長，電路板清洗設備上半年貢獻營收上千萬元，下半年也是聚焦重點，科學園區及工業區汙廢水處理專案，以及火力及風力發電等能源產業，都是桓達下半年著墨重點。

桓達表示，桓達下、上半年營收比重向來是45％比55％，售價則是依成本訂價，標準品毛利率55％～60％，客製化毛利率逾70％。疫情期間，客戶多備庫存，在手訂單能見度從疫情前1～1.5個月延長為2個多月。