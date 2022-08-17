外媒引述知情人士透露，香港富豪鄭家純旗下周大福企業正考慮出售澳洲電力公司Alinta Energy，初步估值可能達30億美元。周大福正在和高盛集團合作，已接觸數家潛在收購方以評估對Alinta Energy的興趣，並計畫最快在未來幾周正式啟動出售程序。

香港明報報導，在澳洲上市的天然氣管道營運商APA Group，可能是Alinta Energy的潛在買家之一。APA Group此前收購另一家輸配電業企業AusNet失敗，因此可能對Alinta Energy的部分西澳資產感興趣。

Alinta Energy擁有多個發電及供氣項目，包括Wagrup、Pinjarra、Newman、Port Hedland等電站，以及西澳的Goldfields天然氣管道，目前向澳洲及紐西蘭逾百萬個家庭供應電力及燃氣，並在當地雇用約800名員工。周大福企業於2017年以40億美元向私募基金TPG Capital收購Alinta Energy。