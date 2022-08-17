基隆因為超常下雨被稱為「雨都」，但最近卻因為枯水期造成主要供應基隆地區供水的新山水庫有效蓄水率僅剩49.3％，造成民生用水短缺。民眾黨立委邱臣遠今邀請經濟部水利署與台灣自來水公司，要求盡速提出針對基隆地區提出改善供水的計畫。

邱臣遠指出，除新山水庫水量不足之外，基隆地區備用的西勢水庫現有蓄水量也僅剩41％，水庫水位過低連帶造成的水壓過低也讓基隆信義、中正區的等地勢較高的社區沒有供水。目前自來水公司雖設了30個取水站、同時也向外縣市調來10餘輛加壓水車，但還是不夠民眾取用。

邱臣遠要求台水公司，應先降低基隆水庫原先供應汐止水源的部分，協調台北自來水事業處加大自翡翠水庫購水支援，將新山水庫用水優先留給基隆使用；除了基隆的水庫支援新北用水外，也應該在基隆缺水時，規劃新北水源支援基隆用水系統，形成雙向支援。

台灣自來水公司總經理李嘉榮說明，目前已購入北水處清水量已提升至8.5萬CMD（噸／每日）供應汐止用水，以減少新山水庫供應汐止地區水量，延長新山水庫供水期程。另外也加強從貢寮淨水場橡皮壩下游抽水4230CMD及雙溪上游沿線農田水渠回抽約700CMD，並從崇法加壓站反送6500CMD支援信義高地地區。

經濟部水利署黃宏莆副署長表示，基隆近期的水文確實處於異常狀態，原先7-8本就屬於旱季，但今年是更明顯的大旱，降雨量呈現劇烈式的減少，目前暫停將新山水庫調度給汐止使用，全部優先留給基隆地區使用，16-17日已完成大部分停水地區的復水作業，調度水車的部分不會因為復水而撤收，會持續進駐基隆等待水庫水位恢復正常，請民眾安心。