台北市長柯文哲今出席111年度台北市教育博覽會開幕記者會。（陳薏云攝）

近日柬埔寨跨國詐騙頻傳，外傳超過4000名台人赴柬埔寨，但行政院長蘇貞昌嚴正澄清只有120人失聯。台北市長柯文哲表示，所以到底有沒有把人命當人命？意思是說120幾個死了就算了？副市長黃珊珊也批120人不應該是「只有吧」，是覺得太少嗎？

柯文哲今出席111年度台北市教育博覽會開幕記者會時表示，到底有沒有把人命當人命？意思是說120幾個死了就算了？難道國家的方法就是在機場舉牌嗎？「處理這種問題，你認為你最好的方法就是在機場舉牌？如果是這樣的話，那...好啦，不要再講了。」

另外，媒體問及柬埔寨超過百人求助，外館卻只有6人統籌營救業務，是否足夠？柯文哲表示，這考驗國家的緊急動員能力，因為比方說在越南或泰國就緊急去支援，再不行從外交部本部派人要去支援，國家應變是一種能力，這也不是突然出現，「都已經流傳多久了，有時候是麻痺了。」

而副市長黃珊珊今上午出席「企業攜手傳溫暖愛心捐贈e＋自動關儀式」記者會，也談及柬埔寨詐騙危機，黃表示，會被詐騙的人，一定是出了一些狀況，不要再標籤化被害人，不管誰都不應該受到這樣的對待，了解當時發生的原因，現在趕快去把人救回來才是最重要的，每天標籤化對大家都不好。

黃也痛批中央表示120人失聯應該不是「只有」吧，是覺得120人太少嗎？黃強調這是這是態度問題，一個都不應該發生，舉牌當然是一個方式，但能不能有更積極的方式去阻止。

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