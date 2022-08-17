水利署16日在基隆西勢水庫實施人工增雨。（水利署提供／張志康基隆傳真）

基隆中正、信義兩區缺水，中山區卻發生消防栓漏水。（市議員張秉鈞提供／張志康基隆傳真）

基隆及北海岸地區持續缺水，依水利署資料顯示，位於基隆市的新山水庫蓄水率17日上午已經跌破五成，僅有49.37％，蓄水量也跌破500萬噸，僅有494.64萬噸。水利署也已經人工增雨設備調度至基隆，並於16日下午完成首次人工增雨焰劑試作，另外也在評估設置海水淡化機組。

根據經濟部水利署的資料顯示，供應基隆市區用水的新山水庫，17日上午8時的蓄水率正式跌破五成，相較16日，蓄水率下降約1.33％。水利署已將基隆水情燈號由藍燈轉為綠燈。

另一方面，水利署也於16日，由桃園石門水庫調度地面增雨設備及人工增雨焰劑至基隆西勢水庫並完成燃放焰劑試作。水利署指出，因西勢水庫地緣鄰近基隆河上游集水區，操作地面增雨可將增雨劑藉地空熱對流飄升至上游集水區，以催化午後對流雲系，讓成雲中的凝結降水機率增加，水利署人工增雨作業小組與台大人工增雨服務團，針對基隆地區密切守勢氣象條件，搭配數值模擬評估降雨影響程度與作業條件，並與氣象局均時刻保持密切聯繫，在兼顧防旱與防汛的原則下，盼能為集水區爭取更多的雨量。

不過，16日下午3時許，中山區西定路，發生疑似消防栓鬆動漏水，經通報自來水公司後，直到晚間8時左右才由水公司人員關緊。

市議員張秉鈞表示，16日下午獲報，西定路194號前疑似發生自來水管破裂，持續漏水中，他已通報給自來水公司，但他也不禁感歎：「中正信義缺水， 中山區卻漏水，民眾兩樣情」。