據澎湃新聞報導，四川達州電力集團有限公司8月16日下午發佈《有序限電預告》稱，如果在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行有序限電，每條線路計劃持續時間約兩個半小時。

達州電力集團有限公司表示，8月7日以來，受極端異常高溫天氣和全省供用電日趨緊張等多重因素疊加影響，達州主城區地方電網已出現較大供電缺口。針對高峰期電網負荷過大、電力供應不足的嚴峻形勢，已採取工業用戶停產、有序限電等多種措施竭力緩解電力供需矛盾。盡最大努力保障居民生活用電，盡量做到能不停則不停。

達州電力集團有限公司稱，在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行有序限電，每條線路計劃持續時間約兩個半小時。將通過達州電力集團企業官網平台「停電通知」欄目適時發佈《有序限電預告》，敬請大家及時關注，以便提前做好停電準備。鑒於具體的限電區域和時間必鬚根據電網負荷實時運行狀況，在確保電網安全的前提下臨時調整，將影響有序限電方案的精確預告和實施，由此帶來的不便深表歉意，敬請民眾諒解。

據達州電力集團有限公司資料，集團年供電量12億千瓦時，服務面積600平方公里，服務人口85萬。

澎湃新聞稍早前報導提到，7月以來的持續高溫乾旱，導致四川今夏電力保供形勢較往年更趨嚴峻。

據《四川日報》報導，8月15日，四川再次召開電力保供調度會，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25％，電力保供形勢十分嚴峻。四川的電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力「緊缺」，轉變為全天電力電量「雙缺」局面。當前形勢促使該省決定執行《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），時間從8月15日00：00至20日24：00，「讓電於民」。

8月15日，四川省副省長羅強帶隊赴國網四川省電力公司調度全省電力保供工作，主持召開省電力保供電視電話會並講話。會議指出，8月7日開始，四川迎來第二輪高溫乾旱天氣，遭遇60年一遇的極端高溫、全省最大用電負荷創歷史新高，平均降水量較常年同期偏少51％、水電站蓄水位列歷史同期最低位，各大流域來水銳減造成水電發電出力驟減，全省電力供需矛盾十分突出。

會議強調，高溫少雨的天氣還將持續一段時間，要圍繞保民生、保安全、保運行，全力打好保電攻堅戰。一要站在全國全省大局看待當前電力保供工作，抓好科學調度，結合抗旱把水電、煤電、氣電、風電太陽能統籌好，強化電煤生產保供，著力提高電煤長協履約率，確保應發盡發、能發滿發。二要用極限思維應對極端情況，做最壞的打算，督促各地嚴格執行企業讓電於民用方案，千方百計保障民生用電。三要按照已批准的供電方案，剛性抓好執行，確保大電網安全。四要強化正面宣傳，告知企業和居民當前的嚴峻形勢，引導居民節約用電、錯峰用電、共克時艱，營造全社會理解支持的良好氛圍。五要發揮好省電煤電力保供協調機製作用，每日監測、會商、調度，堅持全省「一盤棋」，做到上下聯動、協同配合，全力打贏電力保供第二輪攻堅戰。