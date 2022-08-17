子宮頸癌是少數可用疫苗預防的癌症，國民健康署自107年12月起推動國中女生公費接種HPV疫苗，每年約9萬人次受惠。（實習攝影記者謝家瑀攝）

子宮頸癌是我國女性癌症發生率第九位，HPV疫苗是預防關鍵。我國自107年起提供國中女生公費接種HPV疫苗，今年9月將提供110年入學國中女生施打，由各縣市安排提供校園接種。國民健康署署長吳昭軍表示，由於過去使用的二價疫苗已經逐步退出市場，今年首度採用九價疫苗，每年所需經費也從1.8億元增加至3億元。

吳昭軍指出，子宮頸癌是少數可以用疫苗預防的癌症，國內自107年12月起推動國中女生公費接種HPV疫苗，每年約9萬人次受惠；第一年由於部分縣市未提供校園接種，施打率僅74.2％，108年起全國各縣市皆安排校園接種，接種率達87.1％，而109年受到新冠疫情影響，接種率下降至84.7％。

吳昭軍指出，過去國中女生公費使用二價疫苗，但二價疫苗已逐步退出市場，因此今年起改用九價疫苗，整體經費從1.8億增加為3億元；根據世界衛生組織（WHO）建議，接種HPV疫苗皆應接種「相同價數」，針對先前接種二價疫苗的國中女生，仍會提供充足的二價疫苗供完整接種。

國健署癌症防治組組長林莉茹說明，目前國際建議針對9到14歲性行為尚未活躍的女生提供接種，預防效果較好，目前全球已有超過117國將HPV疫苗納入國家疫苗接種計畫；值得注意的是，9到14歲需接種2劑、15歲以上則要打3劑才視為完整接種，以獲得充足的保護力

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示，全球從2006年起接種HPV疫苗，至今已打上億劑，顯示這是很安全的疫苗；完整接種可預防7到8成的HPV病毒感染、9成的菜花、9成以上的子宮頸癌前病變，更重要的是有效預防7成以上的子宮頸癌，17歲前接種的保護效益更高，達88％。

台灣兒科醫學會理事邱南昌提醒，打疫苗前務必放鬆心情，有些人因為太緊張而當場臉色蒼白甚至倒下，尤其年輕女生比男性多，「你越以為它有反應，就會越覺得不舒服！」他也提到，如HPV疫苗接種和新冠疫苗、流感疫苗撞期，兩者不須間隔，甚至可同時接種於不同部位。

研究顯示，HPV疫苗保護力至少10年以上。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈分享，即使一輩子僅有一位性伴侶，仍有6成機率感染HPV病毒；即便未曾發生性行為，透過共用毛巾、手摸門把接觸到病毒再碰到黏膜，還是有極低的感染風險，因此建議女性一生應完整接種一次HPV疫苗。