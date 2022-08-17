中秋節送禮市場需求為各飯店必爭節慶商機，六福(2705)旅遊集團續採多樣化策略，除推出3款月餅商機及3款非月餅伴手禮盒外，再加碼推出來自新竹峨眉50年老欉的文旦禮盒，擴大搶攻中秋商機，目標中秋檔期禮盒業績達1650萬元，較去年成長1成。

六福今年推出「遊月豐融」、「六福皇宮四大美人蝶舞韶景」及「六福客棧經典酥皮」3款中秋月餅禮盒，並推出「粵亮靚禮」手作楓糖綠豆糕、「一禮烘焙」百里桂香鳳梨酥及法式蝴蝶酥等3款非月餅類禮盒，搶攻伴手送禮需求，價格帶落於360～3280元間。

六福指出，隨著中秋節倒數不到1個月，相關禮盒商品買氣日益熱絡。今年推出的禮盒商品中，以具創意流心及酥心口感的「六福皇宮四大美人蝶舞韶景中秋禮盒」，以及創意黑松露口味的「六福客棧酥皮月餅禮盒」的創意類產品最受消費者喜愛。

而中秋節除了月餅及烤肉外，美味又解膩的文旦也不可欠缺。六福對此特別加碼推出50年老欉文旦禮盒，直接與產地合作、挑選來自新竹峨眉50年老欉的文旦，採生態農法耕作，支持在地小農及生態保護，可望進一步帶動今年中秋檔期禮盒業績再成長。

隨著本土疫情逐步趨緩，配合暑假旺季加持，六福7月自結合併營收1.89億元，月增近1.68倍、年增近5.3倍，站上今年高點。累計前7月合併營收7.04億元、年增達28.41％。在國旅及餐飲需求同步挹注下，集團看好8月營收表現將更亮眼。

展望後市，隨著防疫措施日漸放寬，國內民眾消費信心回籠，再加上入境管制逐步鬆綁，目前已開放商務簽證，觀光簽證後續也可望放寬，六福已為迎接觀光復甦商機做好萬全準備，集團各項大型開發案也正逐步啟動中，看好下半年及明年景氣及發展。