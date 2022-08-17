大安區農會研發的「大安禮尋肉鬆禮盒」，今年再度榮獲「台灣百大伴手禮」的肯定。（大安區農會提供）

大安區農會研發的「大安禮尋肉鬆禮盒」，是台中市長盧秀燕每年指定的元宵節伴手禮外，今年再度榮獲台灣百大伴手禮。總幹事蔡建宗說，大安禮尋肉鬆禮盒採用產銷履歷嚴選豬肉，加上現代化設備遵循古法技術製成，年年獲獎再受肯定；對農會生產團隊及農民都具有高度殊榮及提振士氣。

蔡建宗說，大安禮尋肉鬆禮盒採用產銷履歷的食材，以飛天豬品牌嚴選大安區肉品市場合格電宰的健康豬隻，有彈性、肉質結實的上等豬後腿肉，通過ISO22000與HACCP食品全驗證的生產工廠；以現代化設備遵循古法技術精心調理製作，展現高優質新鮮肉品的鮮美風味，健康營養衛生。

蔡建宗指出，「大安禮尋肉鬆禮盒」上市後，除入選為「108年度台灣農業旅遊伴手新品獎」、「2019台中燈會指定伴手禮」、「2020台灣燈會農民之夜指定伴手禮」、「2020-2021台灣農業百大精品」及17日頒獎的「111年度台灣百大伴手禮」等獎項，獲得肯定。

蔡建宗表示，近年來產銷履歷驗證的農產品愈來愈多，國人接受度也逐漸提高，其中最主要核心價值是可追溯、SOP系統化生產、友善環境、作物健康管理、第三方驗證、動物福利、資訊透明、鮮享在地等八大核心價值，希望透過這八大核心目標，能讓整個農業認證體系更加的完善。

大安區農會強調，市府農業局長期輔導飛天豬團隊研發健康安全，具有產銷履歷認證的農特產品，打造出飛天豬安農五寶，再延伸認證加工農業品；農會長期以來經運理念是「安心呷、農為您、共好和公益」11個字為追求的目標，除增加農民收益，亦讓社會大眾吃得美味、安全又安心。