來自馬來西亞的藝人艾成在今（17）日稍早驚傳墜樓於蘆洲捷運站的共構大樓，當場死亡並未送醫，而生前他就是相當虔誠的基督徒，曾透露自己是因為教友才走出低潮，先前更曾在臉書上公開自己中邪40天的影片，當時被10名教友壓制在地，群體為他禱告給予力量，他才逐漸好轉。

艾成來台發展多年，雖在選秀節目《超級偶像》中以冠軍之姿順利出道，但2016年卻陷入生人谷底，當時還是女友的王瞳因在日本工作不在身邊，而是她的堂哥發現艾成不太對勁，趕緊要王瞳與艾成通話，才驚覺他疑似中邪。

艾成回憶自己中邪的過程，坦言當時狀態宛如電影《大法師》一般，被送到精神病院也沒有醫院要收，就像是被「驕傲鬼」附身一樣，每天都會聽到有人叫他去死，也會不自覺的用頭猛撞地板，或是在教會裡橫衝直撞、衝到路上給車撞等等，甚至還會整個人趴在地上爬行、舔別人的腳，整整7天沒有睡覺，而這恐怖的過程也被旁人拍了下來，就連艾成的爸媽也不知道該怎麼辦。

而影片中，只見艾成滿臉脹紅、眼睛布滿血絲，不斷狂吼自殘，無法控制，教會的家人一度有10人衝上前壓制他，為他禱告給予力量，最後他們還24小時排班陪伴，才讓艾成找到人生方向，回到主的懷抱。艾成恢復正常後，也忍不住在台上哽咽落淚，感謝教會家人不放棄的陪伴與支持，並強調「沒有他們我早就死了」。

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