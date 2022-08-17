《超級偶像》出身的艾成，17日驚傳自蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場身亡，享年40歲，震驚外界。對此，同是出身自《超偶》的好友符瓊音聞之非常震驚難過，久久無法回神。

她哀傷表示，「不久前上《小明星大跟班》之後，我還有約了一攤，當天他臨時有事不能來」，更憶及當天聚會有張芸京、江明娟、榮忠豪；艾成出道前在主婦之店駐唱的同事亦帆、徐哲緯，都是十幾年的老朋友，「但他臨時說要去談事情，就缺席了那次聚會」。

符瓊音也提及，艾成曾有次說到債務時眉頭深鎖，但並未細說，但談到很多進行中的計畫時，馬上又恢復了飛揚的神采，她哀痛說：「我們有說好要去他的新音樂節目錄影，月底還有一場台東的演出會碰面，我還想著到時候要好好聊，好友怎麼就缺席了呢？」

《超偶》評審林隆璇今聽聞艾成離世噩耗，林隆璇難過表示，「我有看到。對這些優秀的藝人的離世真的很難過。胸口一直很沉重」，並提到身為節目的評審，對這些選手都很有感情，也都當做自己的弟弟妹妹看，他憶起，艾成能歌善舞，個性很真性情，舞台上很有感染力，「個性很謙虛以前就很喜歡他。我可以體會在演藝事業競爭及不穩定下，身心的煎熬，我是過來人，很能體會，而能找到身心健康的方式真的很重要。」