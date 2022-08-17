桃園市觀音區一處民宅昨發生瓦斯氣爆事故，房屋大門變形噴飛，屋內一名8旬老翁更全身50％面積二度灼傷，已送醫治療，所幸無危及性命，詳細事發原因仍須釐清。對此，消防人員也提醒平時應做好防災安全診斷，若聞到瓦斯味需謹記4大步驟避免意外發生。

桃消防觀音分隊指出，昨上午10時許獲報，觀音區坑尾二路一處民宅發生瓦斯氣爆，當時待在室內的80歲老翁全身50％二度灼傷，大門更瞬間破裂變形，噴飛至家門外。救護人員緊急將老翁送醫治療，目前意識清醒在加護病房觀察中，至於確切事故原因，仍待進一步調查釐清。

觀音分隊長林宏鋅表示，平時應做好瓦斯防災安全診斷，更換瓦斯桶時需檢查鋼瓶有無鋼瓶檢驗卡、鋼瓶是否逾期未檢，且燃燒器具、瓦斯調整閥與配管等，應使用符合經濟部標檢局認可的產品，並由合格技術人員安裝。此外，也建議使用設有「熄火安全裝置」的新型瓦斯爐，降低意外發生率。

若民眾發現明明沒煮食，卻聞到濃濃瓦斯味，有可能是瓦斯外洩，應依照4大步驟避免意外發生，首先第一時間切勿開啟或關閉任何電器開關；盡速將瓦斯開關關閉，若洩漏不止則要拿濕布蓋上，因瓦斯氣化會吸熱，蓋上後會結冰止漏；慢慢開窗讓瓦斯自然飄散；立刻通報消防單位、天然氣公司或瓦斯行前來處理。

桃消防第三大隊長簡慈彥也提醒，加裝瓦斯偵測器可及早發現瓦斯洩漏並採取應變措施，安裝住宅用火災警報器更能在火災初期偵測到煙霧或熱氣，發出警報聲，讓民眾及早逃生，保護生命財產安全。